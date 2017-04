Wesley Safadão e Maiara e Maraísa estão entre as atrações confirmadas para o Adamantina Rodeo Festival

Grade de shows foi anunciada no coquetel de lançamento, realizado ontem (11) em Adamantina. Festa acontece de 12 a 17 de junho

Acabou o suspense: foram divulgados nesta terça-feira (11) pela Cabeludo Eventos a data e as atrações do Adamantina Rodeo Festival, que acontece em junho, no Recinto Poliesportivo, em Adamantina.

O coquetel de lançamento foi realizado no Cartola Cachaçaria. Emerson Caires – o “Cabeludo” – recebeu os cumprimentos dos convidados, entre os quais autoridades de Adamantina e região, empresários, lideranças e imprensa.

A data e as atrações ficaram guardadas a sete chaves, para que fossem conhecidas somente no lançamento. E para anunciar cada uma das atrações, Cabeludo convidou empresários apoiadores e lideranças locais. E mesmo no anúncio, mais suspense.

O Adamantina Rodeo Festival começa dia 12 de junho (segunda-feira), véspera do feriado municipal de 13 de junho (aniversário de Adamantina). Mas o anúncio se deu para as atrações que se iniciam no feriado.

Assim, o prefeito anfitrião, Márcio Cardim, abriu o envelope e anunciou para o dia 13 de junho (terça-feira e feriado em Adamantina) a dupla Jeann & Júlio.

Depois foi a vez do representante da Adasebo Patense, Marcelo Martins de Oliveira, anunciar a próxima atração, ficando definida a dupla Léo & Raphael para o dia 14 de junho, véspera de feriado de Corpus Christi.

A atração seguinte, para o feriado do dia 15 de junho, foi anunciada pelos irmãos Lucas Chuma e Mateus Chuma, da distribuidora do Iogurtes Carolina. O show desta noite será com a dupla Maiara & Maraísa.

Para sexta-feira, 16 de junho, a atração foi anunciada pelo diretor geral da Unifai – Centro Universitário de Adamantina, José Luiz Vieira de Oliveira. A atração para esta noite é a dupla João Marcelo& Juliano. Uma surpresa para esta data foi o anúncio de um segundo show para a sexta-feira, quando a dupla Lucas e Higor Lima também sobe ao palco do Recinto Poliesportivo.

Para o sábado, 17 de junho – última noite do evento – a atração será a dupla Guilherme & Santiago, que foi anunciada pelo empresário Marcos Godoi, do Supermercado Godoy.

Assim, realizado o anúncio desse bloco, Cabeludo deu por apresentada a grade de shows. Minutos depois, voltou fomentar uma nova expectativa, quando convidou o empresário Miguel da Cunha Neto, da Miguel Semijóias, entregando-lhe um novo envelope. Assim, Miguel anunciou Wesley Safadão como atração que abre a festa. O show de Safadão acontece no Dia dos Namorados, 12 de junho, véspera de feriado em Adamantina.

Logo após, na apresentação do vídeo oficial, foi destacada uma participação de Wesley Safadão, que fez um convite especial para o público, a participar do show em Adamantina.

Rodeio e praça de alimentação

O Adamantina Rodeo Festival terá montarias profissionais em touros, que acontecerão no transcurso da festa, na semana de 12 a 17 de junho, na arena do Recinto Poliesportivo. O local receberá, também, ampla praça de alimentação, para suporte aos frequentadores.

Venda de passaportes, camarotes e arrecadação de alimentos

Com a grade de shows definida, os detalhes sobre a venda de passaportes serão anunciados nos próximos dias, pela Cabeludo Eventos, com pontos de venda em Adamantina e região. Diante da grande procura, a expectativa é pela abertura de um lote promocional (1º lote) ainda esta semana. Também nos próximos dias será aberta a venda de camarotes.

A cobrança de ingressos se dará para o dia 12 (show de Wesley Safadão), dia 15 (show de Maiara & Maraísa) e dia 17 (show de Guilherme & Santiago). Para os demais shows não haverá cobrança de ingressos, sendo realizada bilheteria solidária no dia 16, sexta-feira, com arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

Prestígio regional

Nas redes sociais, as atividades da Cabeludo Eventos podem ser acessadas no endereço Facebook.com/CabeludoEventos.