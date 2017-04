Voluntárias proporcionam comemoração especial de Páscoa no PAI Nosso Lar

Proporcionar a inclusão da comunidade com os atendidos pelo PAI Nosso Lar (Pólo de Atividades Integrantes) é o foco da reestruturação proposta para a Clínica de Repouso. Com objetivo de contribuir, um grupo de 11 voluntárias se mobilizou e confeccionou ovos e coelhinhos de chocolate que foram doados aos 144 pacientes durante comemoração de Páscoa realizada na quarta-feira (12).

As representantes do grupo, Ana Andrade, Licemare Seixas e Silvana Gonçalves, participaram da confraternização, que contou com a presença da juíza de Direito, Ruth Duarte Menegatti. “A Clínica está abrindo as portas, fazendo atividades, tudo isso faz parte do tratamento, que precisa incluir essas pessoas com a comunidade”, destaca a magistrada.

A primeira ação das voluntárias ocorreu no último dia 31 de março, quando foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês com bolo, refrigerante e presentes aos internos. “Isso será fundamental, pois, com auxílio da comunidade iremos conseguir a transformação. A Instituição estava isolada e, hoje, está aberta a sociedade, que vê a importância do trabalho realizado pela Clínica PAI Nosso Lar. Isso é muito importante, mostrar o trabalho, trazer a comunidade para a inclusão”, enfatiza o administrador, Andrey Negroni.

Um exemplo concreto citado sobre a importância desta mobilização é em relação à doação de alimentos para o PAI. “Gastamos com gêneros alimentícios cerca de R$ 30 mil. Com a ajuda da comunidade, conseguimos reduzir este custo pela metade ou até mais. Essas contribuições, doações e ajudas serão muito importantes para os processos reorganizacional e administrativo da Clínica”, comenta Negroni, que completa: “precisamos de tudo, desde a ajuda de voluntários que façam este envolvimento da comunidade com os pacientes até aquelas pessoas que possam arrecadar alimentos para Clínica ou realizar algum evento beneficente em prol da Entidade, ou seja, parcerias. A Clínica deixando de fazer este investimento, consequentemente o recurso sobra para os acertos junto aos colaboradores e demais dívidas”, explica.

Além desta mobilização, empresas também já começaram a contribuir com a Clínica. “Conseguimos cinco câmaras da empresa JVR para monitoramento, estamos informatizando toda a Clínica, implantando o ponto biométrico, estamos requalificando e reorganizando tudo. Com a Cocipa, conseguimos tintas para pintar toda a Instituição”, comenta dra. Ruth.

E, na próxima sexta-feira (21), pastorais e movimentos da Paróquia Santo Antônio realizarão outra confraternização de Páscoa com os atendidos. “Depois, será a vez do PAI de promover a inclusão para a cidade, quando será feito uma palestra pela coordenadora Denise, responsável por todas as áreas de educação e saúde, objetivando a orientação e qualificação”, finaliza a magistrada.