Vinhos para ceia de Natal

Fiz uma pesquisa em sites especializados e não achei nenhum que recomendasse um vinho único para a Ceia do Natal. As recomendações eram de diversos vinhos para cada um dos pratos, por exemplo: para o peru vinho x, para o leitão, vinho y, e assim por diante.

Mas certamente ninguém vai comer os pratos separadamente, nem abrir um vinho para cada um deles.

Então pensei numa harmonização para combinar um único vinho com todos os pratos que costumam compor nossas ceias: peru, leitão ou pernil suíno, salpicão ou maionese com frutas, farofa, etc. Uma explosão de sabores!

A tarefa não é simples. Ademais não basta saber, por exemplo, que um dos pratos é o peru. Temos que considerar, ainda, como o prato será preparado, se com frutas, castanhas, molhos agridoces, etc. Outro fator a considerar na escolha do vinho é o clima quente dessa época.

Opções

Então a opção foi por um vinho de corpo leve para médio, frutado, fresco, com pouco taninos e boa acidez, que não brigue com os pratos: um tinto elaborado com a uva PINOT NOIR, que tem por característica a suavidade, a descrição e a elegância, além de ser muito gastronômico.

Numa harmonização com pratos tão diversificados como os da ceia, o vinho não pode passar por cima deles, nem ficar muito aquém. Tintos potentes e encorpados como o cabernet sauvignon ou o tannat certamente não harmonizarão, pois seus sabores fortes entrarão em choque com a comida.

Os melhores pinot noirs são produzidos na Borgonha (França), contudo os preços são altos. Podemos optar, então, por um vinho chileno. Minha primeira opção é o Indomita, gran reserva, 2015, produzido no Vale de Casablanca, que é um vinho frutado, fresco, com aromas de morango e leve toque de bacon, que vai casar perfeitamente com os pratos. Custa em média, R$ 60. Outra opção é o Yali, Wetland Reserva, 2014, um vinho fácil de beber, com notas de frutas vermelhas, leve toque de madeira, muito fresco e vibrante e que custa em torno de R$ 55. Mas se quisermos sofisticar podemos optar pelo Falernia, reserva, 2012, produzido no Vale de Elqui, de onde saem pinot noirs muito interessantes. É um vinho com coloração vermelha translúcida, quase róseo, com aromas de frutas vermelhas, no paladar apresenta corpo médio, com taninos elegantes e bom final em boca. Custa R$ 133 no site da Winebrasil. Se a opção for por um vinho nacional, poderá ser o Aurora, Pinto Bandeira, preço médio de R$ 60.

Temperatura

Um detalhe importante para aproveitar todo aroma e sabor do vinho é a temperatura em que a bebida será servida. O Pinot Noir pode ser servido um pouco mais resfriado que os demais tintos, portanto, 12º C é o ideal. Se você não tem adega coloque o vinho na porta da geladeira por 30 a 40 minutos antes de abrir. Fuja do balde com gelo.

Espumante

Enquanto esperarmos pela hora da ceia, poderemos degustar um espumante. Meu escolhido é o Guatambu, extra brut , produzido na Campanha gaúcha, mas se a preferência for por um mais doce, a opção poderá recair sobre o Casa Perine moscatel, que tem um preço muito bom (R$ 28). Os espumantes devem ser servidos bem gelados (5º C).

O vinho também poderá (diria, deverá) acompanhar a sobremesa, qualquer que seja ela. Numa ocasião especial como esta, nada melhor que um belo vinho do Porto. Vou de Porto, Valdouro, Ruby.

Feliz Natal, Boas Festas, bom apetite, e, Saúde!

Serviço

A pesquisa de preços dos tintos foi feita na Cocipa e do espumante no Supermercado Godoy.