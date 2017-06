Viagem Literária traz escritora Stella Maris Rezende nesta sexta

Adamantina vai receber nesta sexta-feira (23), a escritora Stella Maris Rezende que apresentará seus livros e participará de bate-papo na Biblioteca Municipal. A ação cultural faz parte do programa Viagem Literária, do governo do estado de São Paulo.

A escritora é mineira de Dores do Indaiá e atualmente vive no Rio de Janeiro. Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de Brasília, já publicou mais de 40 livros, entre romances, contos, crônicas e poemas. Participa de feiras literárias por todo o Brasil e no exterior. Vários de seus livros receberam selos de Altamente Recomendável da FNLIJ e foram selecionados para a Feira do Livro de Bologna (a mais importante feira de livros infantojuvenis do mundo) e para programas governamentais, como o PNBE e o Viagem da Leitura.

Stella já recebeu quatro Jabutis, entre eles o Jabuti de Melhor Livro de Ficção do Ano e o de Melhor Livro Juvenil para A mocinha do Mercado Central. Também tem três prêmios João-de-Barro (1986, 2002 e 2008) para O Último Dia de Brincar, O Artista na Ponte num Dia de Chuva e Neblina e A Mocinha do Mercado Central. Recebeu os prêmios Barco a Vapor (2010) e Jabuti (2012) para A Guardiã dos Segredos de Família.

A programação do Viagem Literária, que completa 10 anos em 2017, não para por aí: em agosto, Adamantina receberá bate-papos com escritores de literatura voltada para o público adulto. A programação se encerra com o módulo de escrita criativa, a ser realizado entre setembro e dezembro. As atividades podem ser acompanhadas no site www.viagemliteraria.org.br ou pelas redes sociais da Secretaria da Cultura do Estado.

Serviço

A escritora Stella Maris Rezende estará nesta sexta-feira (23), a partir das 14h, na biblioteca municipal Cônego João Baptista de Aquino.