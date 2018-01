Os proprietários de automóveis registrados no Estado de São Paulo já podem conferir o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) na rede bancária ou pela Internet, por meio do número do Renavam e da placa do veículo.

Para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, o vencimento começa em 9 de janeiro. Os contribuintes podem pagar o IPVA 2018 em cota única, com desconto, ou parcelar o tributo em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), de acordo com o final da placa do veículo.

Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, sem desconto, de acordo com a tabela de vencimentos. O prêmio do seguro obrigatório DPVAT deve ser recolhido de forma integral junto com a primeira parcela do IPVA ou com a cota única.

Licenciamento

Cada vez mais, o Governo de São Paulo tem adotado os meios eletrônicos para a prestação de serviços públicos, o que facilita a vida do cidadão, que não precisa se deslocar e pegar filas para atualizar um documento.

No caso do licenciamento de veículos, por exemplo, não é necessário ir às unidades do Detran.SP ou imprimir boleto para fazer o pagamento. Basta informar o número do Renavam ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias (bem como no Internet Banking).

Para receber o documento em casa, o cidadão paga R$ 11 a mais pela postagem dos Correios. Neste caso, o documento é emitido automaticamente e a entrega é realizada em até sete dias úteis no endereço de registro do veículo, por isso é importante estar com o cadastro atualizado no órgão.

Quem preferir solicitar e retirar o documento pessoalmente, é só ir até um posto Poupatempo ou unidade do Detran.SP da cidade onde o veículo está registrado, com o comprovante de pagamento e a identidade. Independentemente do último número da placa, o motorista que desejar pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento junto com o recolhimento do IPVA.