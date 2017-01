Val Dantas é empossado prefeito de Mariápolis; Alex Sandro assume presidência da Câmara

Em cerimônia realizada no Centro Comunitário ‘Maria Vieira Rodrigues’, em Mariápolis, Val Dantas (DEM) foi empossado prefeito para o mandato 2017/2020. Além disso, o vereador Alex Sandro Pereira do Nascimento (PSB) foi eleito novo presidente da Câmara Municipal.

A sessão solene foi realizada na manhã deste domingo (1º), com a presença de autoridades municipais, civis e militares, além de familiares. Após a posse, Val Dantas recebeu as chaves do Município na Prefeitura.

Também aconteceu neste domingo a escolha da nova Mesa Diretora da Câmara, que durante o biênio 2017/2018 terá como comandante Alex Sandro, Aparecida Ribeiro Sensiarelle (PV), como vice-presidente, Lucimar Barbosa (DEM), secretária, e Paulo Dantas (PV), como vice-secretário.