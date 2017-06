Compartilhar no Facebook

O cantor adamantinense Vitor Hugo lançou mais um clipe, que já se tornou sucesso. Faz uma semana que a música ‘Vai Bater Saudade’ foi disponibilizada no canal oficial do cantor no YouTube, contabilizando dezenas de visualizações.

Inspirado em seu artista favorito, Luan Santana, as músicas de Vitor Hugo têm uma pegada do sertanejo romântico.

Trajetória

O adamantinense conta que a paixão pela música começou cedo. “Sempre fui apaixonado por música. Aprendi a tocar violão aos 13 anos, além disso, também componho. Já tenho pelo menos 10 canções escritas”, destaca. Apesar do talento musical Vitor Hugo só começou a levar a coisa a sério em 2014, quando montou uma dupla com um amigo, João Pedro.

“Fizemos participações e diversos shows regionais levando o nome de Adamantina para todo lugar. Em 2015, gravamos nossa primeira canção intitulada ‘Não deu’, de autoria do parceiro João Pedro, no estúdio do Luiz Henrique e Fernando. A música deu uma repercussão muito boa através das redes sociais”, diz.

Apesar do sucesso da primeira canção gravada pela dupla, Vitor Hugo e o parceiro João Pedro decidiram desfazer a parceria. “Decidimos seguir por caminhos diferentes. Com apoio de muitas pessoas e da minha família, decidi continuar meu sonho de ser cantor profissional”, diz.

Vitor Hugo conta que está batalhando muito para conquistar seu espaço na música sertaneja. “Comecei a ensaiar sozinho e estou buscando meu espaço me esforçando a cada dia para ser melhor, e ao mesmo tempo, mostrando o meu trabalho para o Brasil”.

Novo clipe

De autoria de Vitor Hugo em parceria com Pedro Valente, ‘Vai Bater Saudade’ foi gravada nos estúdios de Luiz Henrique Paloni, que dirigiu a produção. Já o novo clipe foi produzido por Júlio César Regazoli, da Rec Vídeo Produtora.

No novo clipe, Vitor Hugo contracena com Cíntia Schubert, Lisandra e André Dias, e a atuação se desenvolve no roteiro sugerido pela música.

Para a realização desse trabalho, Vitor Hugo agradece a Maércio Ravazi, Luiz Henrique Paloni e Lucilene Paloni. A gravação da música, em estúdio, tem patrocínio das lojas Moda Íntima, Clariá e RA Fashion (que veste o artista), e Pizzaria Moda Cheff.