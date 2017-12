O polo da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) em Adamantina será instalado em prédio onde hoje situa o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e Procon local. O endereço é alameda dos Expedicionários – 864, centro (próximo ao Campus I da UniFAI).

Antes de receber a universidade pública, os órgãos serão transferidos para outro prédio, ainda a ser definido pela Prefeitura.

Em Adamantina serão oferecidos três cursos: Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Tecnólogo em Gestão Pública, esse último em parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia). Todos com 50 vagas, cada.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 5 de janeiro pelo site: www.vunesp.com.br/uvsp1703. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2.018.