UniFAI-Social registra mais de 600 atendimentos no sábado

Aproximadamente 624 atendimentos foram registrados no UniFAI-Social realizado no último sábado, dia 1º, na região central de Adamantina, segundo dados repassados pela comissão organizadora.

A ação, promovida pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), foi realizada das 10h às 14 horas na rua Deputado Salles Filho (entre as agências dos bancos Santander e Bradesco), com atendimentos gratuitos à população na área da saúde e muita diversão para a criançada.

“No dia anterior, 31 de março, comemoramos o Dia Mundial da Saúde e o Dia da Nutrição e, por isso, escolhemos esse dia [1º de abril] para a realização do UniFAI-Social no centro da cidade. A ideia é celebrar a data especial com o atendimento à população”, comentou a coordenadora do evento, Prof.ª Esp. Cláudia Molina.

O evento teve atendimentos gratuitos para orientações nutricionais (Nutrição), acuidade visual (Enfermagem), orientação de prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e receita de repelente natural (Farmácia) e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (Medicina).

Além disso, alunos do curso de Fisioterapia fizeram avaliação e orientação problemas do trato respiratório. Já os estudantes de Educação Física ministraram teste de flexibilidade e alongamento.