UniFAI realiza vestibulares agendados a partir desta sexta

A UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) realiza vestibulares agendados para ingresso nos cursos de graduação do ano letivo 2017 a partir desta sexta-feira (3).

Outras datas disponíveis são nos dias 7 (terça-feira), 9 (quinta-feira), 13 (segunda-feira), 15 (quarta-feira), 17 (sexta-feira) e 22 de fevereiro (quarta-feira) com horários às 14h ou 19 h, sendo três horas de duração e realização no Câmpus I. Outra opção é no dia 19 de fevereiro, um domingo, com início às 13h.

Para participar de um vestibular agendado basta escolher uma data e se inscrever pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular, preenchendo os dados (é preciso ter em mãos o RG e o CPF).

Mais informações pelo hotsite ou pelo telefone (18) 3502-7010.