O reitor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, assinou na tarde da última quinta-feira, 9, um convênio junto ao Ministério da Educação (MEC) que disponibilizará mais de R$ 965 mil em emendas parlamentares do deputado federal Evandro Gussi (PV) para a compra de materiais e equipamentos de alto custo para laboratórios e clínicas da Instituição.

O projeto de aquisição, elaborado pelo coordenador geral de Pesquisa Prof. Dr. José Aparecido dos Santos e pela coordenadora de Comunicação Científica Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini Cardim, foi desenvolvido em 2016 e protocolado ainda no ano passado junto ao Sistema de Convênios (Siconv) do Governo Federal, sendo aprovado pelo MEC no segundo semestre deste ano.

“A assinatura desse convênio é um marco na estratégia de captação de recursos da UniFAI, pois, pela primeira vez, conseguimos uma emenda parlamentar voltada aos interesses do desenvolvimento do Centro Universitário e da região. Com certeza, a experiência acumulada com esse procedimento facilitará futuros convênios”, avaliou o Prof. Dr. José Aparecido dos Santos.

Com o recurso será possível equipar os laboratórios do curso de Agronomia para análise de solos, adquirir equipamentos de primeiros socorros para o projeto de extensão ProEduc-UniFAI, além de bonecos simuladores da realidade e equipamentos médico-hospitalares para os cursos de Medicina e Enfermagem.

O projeto prevê ainda equipar os laboratórios de Nutrição e Fisioterapia, modernizar a Clínica de Odontologia com equipamentos de tecnologia de ponta e comprar equipamentos para a Clínica Veterinária e o curso de Farmácia.

“O conjunto desses equipamentos está voltado ao ensino e atendimento aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social nos municípios da região, de modo a cumprir a função socioeducacional da UniFAI”, consta o documento protocolado junto ao Ministério da Educação.

A ideia, com isso, é oferecer aos alunos e professores da UniFAI condições adequadas e seguras para desenvolver as atividades do ensino/aprendizagem e contribuir para a melhoria na qualidade de vida e inclusão educacional por meio de práticas combinadas do ensino, pesquisa e extensão universitária.

“Essa verba é muito importante porque vem trazer novos equipamentos e a melhora do ensino. Só temos a agradecer a todos os que se empenharam nessa conquista”, concluiu o reitor.