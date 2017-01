UniFAI efetua rematrículas de veteranos até sexta-feira (20)

Período abriu oficialmente nesta segunda-feira (16), na Central de Comunicação do Câmpus I

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta segunda-feira (16), o período de rematrícula dos alunos veteranos de cursos de graduação, que se estende até a sexta-feira (20).

A rematrícula poderá ser realizada pela internet na Central do Aluno. Universitários que possuam bolsas de estudos da própria instituição (estagiários) ou da Prefeitura de Adamantina (servidores públicos municipais) devem se dirigir ao Câmpus I, das 9h às 17h e das 19h às 21 horas, para desbloqueio do benefício, a fim de que a rematrícula seja efetuada.

É importante lembrar que as aulas do primeiro semestre de 2017 têm início no dia 6 de fevereiro, uma segunda-feira.

Terceira edição do Vestibular 2017

O terceiro Vestibular 2017 da UniFAI está marcado para o próximo domingo, dia 22. As vagas estão distribuídas em 35 opções de cursos de graduação nas áreas de Agrárias, Biológicas, Exatas e Humanas (exceto Medicina, que tem Vestibular separado).

As inscrições se encerram na quinta-feira, 19, e podem ser feitas no hotsite www.unifai.com.br/vestibular. Mais informações na secretaria do Câmpus I ou pelo telefone (18) 3502-7010.