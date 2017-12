O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realiza neste domingo, 03, o Vestibular de Medicina 2018. No total, 797 candidatos efetuaram as inscrições para concorrer as 100 vagas disponibilizadas pela instituição.

Aplicadas pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (VUNESP), as provas terão início às 13h no Câmpus II da UniFAI, localizado na Avenida Francisco Bellusci, nº 1.000, com duração de cinco horas.

A prova será de Conhecimentos Gerais com dez questões em cada uma das seguintes disciplinas: matemática, biologia, geografia, física, história, química, língua portuguesa, língua inglesa, que equivalem a 80 pontos. A redação valerá 20 pontos.

O caderno de prova e o gabarito poderão ser consultados a partir do dia 04 de dezembro no site www.vunesp.com.br.

Os convocados para a primeira chamada deverão realizar a matrícula de 10 a 12 de janeiro de 2018, das 9h às 19h, na secretaria da UniFAI, no Câmpus I (Rua Nove de Julho, nº 730).

“Desde o começo do segundo semestre foram feitas os preparativos junto à VUNESP. O período de inscrição foi de 28 de agosto e 01 de novembro. Está tudo organizado para receber os alunos que irão prestar o vestibular. O pessoal da Atlética da Medicina estará presente com a bateria para receber os futuros calouros”, afirma o pró-reitor de Ensino, Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira.