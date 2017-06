UniFAI e Gestão Organizacional em terras provincianas…

“A chamada gestão organizacional nada mais é do que a administração de um negócio, empresa ou organização com o objetivo de alcançar metas e conquistar resultados positivos e rentáveis.

A função desse tipo de gestão é conduzir pessoas e processos de forma eficaz, promover melhorias, criar um ambiente colaborativo, motivado, propício ao autodesenvolvimento e, consequentemente, à conquista de resultados”.

FONTE: Portal IBC acessado in 21/6/2016, 19h10.

Neste novo tempo novo, quando as denominadas organizações estão desenvolvendo diversas atividades em áreas distintas no mercado glocal, ou seja, do global para o local, faz-se necessário estar em conexão com as novas propostas focadas em “Gestão Organizacional”…

Desta forma, a comunidade “regiocal”, isso é, do contexto regional para o local, considerando os cenários internacional, nacional e estadual, deve estar atenta aos fatos que estão ocorrendo no mercado, tendo em vista as prioridades desta ou daquele área de atuação…

No contexto das prestação de serviços, bem como, na produção de bens em geral, deve-se pautar pelos conceitos de preço, ainda, pela qualidade do produto ou do serviço colocado no mercado em tempo de pós-globalização organizacional…

Assim, existem opções em nível acadêmico, isso é, para quem busca estar em sintonia com as exigências deste mercado que selecionada e qualifica todas as ações estratégicas direcionadas para atender a demanda em níveis de produto ou serviço…

Nestes desencontros patrocinados quase sempre pelas “crises” localizadas, porém, com abrangência em nível nacional, não tem como o cenário provinciano ficar distantes dos resultados negativos direcionados para o mercado local em todas as áreas da produção, dos serviços e do consumo…

Porém, como afirma o dito popular tupiniquim, a saber: “melhor prevenir do que remediar”, portanto, faz-se necessário estar buscando sempre uma qualificação acadêmica, neste caso específico da “Gestão Organizacional”, a UniFAI-Centro Universitário de Adamantina, oferece dois cursos focados nesta área: ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS…

Além de contar com um corpo docente qualificado em titulação acadêmica e experiência profissional de mercado, existem diversas possibilidades de escolha em áreas específicas de atuação nas áreas da ADMINISTRAÇÃO ou CIÊNCIAS ECONÔMICAS para os interessados em geral…

Também, como alerta outro dito popular, “o rio não está pra peixe”, haja vista as exigências do mercado consumidor que busca além da qualidade deste ou daquele produto/serviço, ainda, destacando a importância do preço e ponto quase final…

Reforçando que não se pode ficar distante dos fatos em nível mundial, considerando que tais ocorrências acabam chegando em terras provincianas, todavia, sempre é tempo de rever esta ou aquela posição para quem está no mercado das organizações, por isso, torna-se fundamental estar em conexão com as propostas mediadas pela área da “Gestão” nas áreas da ADMINISTRAÇÃO ou CIÊNCIAS ECONÔMICAS…

Mas, não se deve esquecer que o mercado provinciano deve estar preparado para tais exigências, por isso a formação acadêmica é importante para que o/a “Gestor/a” possa oferecer condições de atuação com resultados de acordo com o Planejamento Organizacional em Produção ou Serviços…