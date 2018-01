Devido à cessão das instalações dos câmpus I, II e III para alojamentos de atletas do JORI 2018 (Jogos Regionais do Idoso) da 7ª Região Esportiva do Estado, a UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) alterou a data de início das aulas do primeiro semestre do Ano Letivo 2018 para o dia 15 de fevereiro, uma quinta-feira, tanto para calouros quanto para veteranos. A data anterior era 5 de fevereiro.

A mudança se deu porque a cidade sediará o evento entre os dias 6 e 11 do próximo mês e a Prefeitura solicitou a cessão dos prédios da Instituição para alojar os atletas, o que foi concedido pela Reitoria após reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 8.

Sendo assim, os alunos matriculados nos cursos oferecidos pela UniFAI terão uma semana a mais de descanso, tempo que será devidamente compensado ao longo do ano com a adequação do calendário acadêmico, sem prejuízo do desenvolvimento do conteúdo programático.