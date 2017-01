UniFAI abre inscrições para cursos de Pós-Graduação 2017

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta segunda-feira, 16, o período de inscrições para os cursos de Pós-Graduação da Instituição para o ano letivo 2017.

São sete opções voltadas a profissionais já graduados nas áreas de Exatas (Engenharia de Segurança do Trabalho), Humanas (Gestão de Pessoas; Gestão Educacional; Gestão em Comunicação Organizacional; Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias; e Psicologia da Saúde) e Biológicas (Ergonomia).

As inscrições podem ser feitas em contato com o Núcleo de Prática de Pesquisa (NPP) pelo telefone (18) 3502-7080. Para mais informações basta acessar o hotsite www.unifai.com.br e clicar no link de Pós-Graduação.

Engenharia e Segurança do Trabalho

O curso de Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho tem por objetivo desenvolver nos profissionais de nível superior na área de Engenharias, Agronomia e Arquitetura, portadores do CREA, a capacidade de desenvolver em programas de segurança e se responsabilizarem pelas normativas de segurança da empresa, indústria e etc.

Além disso, o curso pretende também capacitar empreendedores para uma gestão empresarial estratégica na área de Segurança do Trabalho. Para tanto, o profissional terá uma formação transdisciplinar, somando conhecimentos de Legislação e Normas Técnicas, Gerência de Riscos, O Ambiente e as Doenças do Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Proteção do Meio Ambiente e Higiene do Trabalho.

A duração do curso é de 18 meses, com uma carga horária de 780 horas. As aulas são semanais, às sextas-feiras das 19h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 17 horas. O investimento é de R$ 400 mensais.

A aula inaugural está prevista para o dia 17 de março, uma sexta-feira.

Ergonomia

O curso de Especialização em Ergonomia visa capacitar os alunos a definirem o campo de ação da ergonomia, através de sua área de estudo, com objetivos e métodos a poderem intervir, a partir da estrutura de conhecimentos adquiridos, em ações ergonomizadoras diante de condições adversas na relação do sistema humano-tarefa-máquina.

O público-alvo são todos os profissionais de nível superior das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas.

A duração do curso é de 18 meses, com uma carga horária de 360 horas. As aulas são mensais, sendo um final de semana por mês (sábado e domingo). O investimento é de R$ 425 mensais.

A aula inaugural está prevista para o dia 25 de março, um sábado.

Gestão de Pessoas

A Especialização em Gestão de Pessoas pretende capacitar os participantes sobre as novas tendências do mercado de trabalho, avanços do setor, desenvolvimento de competências e habilidades dos colaboradores e, ainda, gerir o capital humano nas organizações.

Profissionais de Administração, Economia, Direito, Psicologia, Serviço Social, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis e/ou áreas afins são estão habilitados para esse curso, que tem duração de 12 meses, com uma carga horária de 384 horas.

As aulas são semanais, aos sábados das 8h às 17 horas. O investimento é de R$ 250 mensais. A aula inaugural está prevista para o dia 18 de março, um sábado.

Gestão Educacional

Já a Gestão Educacional especializará gestores, docentes e profissionais da Educação para o processo de gestão democrática e organização do trabalho pedagógico, além de formar especialistas em Coordenação Pedagógica, Administração Escolar e Supervisão Educacional para ocuparem cargos nas escolas das redes pública e particular de ensino do Estado de São Paulo e capacitar gestores com competências para planejar, organizar, realizar e gerir o trabalho administrativo e pedagógico de Instituição de Ensino.

O diplomado em Gestão Educacional estará habilitado para se tornar diretor de instituição de ensino na Educação Básica, sendo disponibilizado também para não portadores de diploma de Pedagogia.

A duração do curso é de 18 meses, com uma carga horária de 1 mil horas. As aulas são semanais, aos sábados das 8h às 17 horas. O investimento é de R$ 380 mensais. A aula inaugural está prevista para o dia 18 de março, um sábado.

Gestão em Comunicação Organizacional

Ancorado em referenciais teóricas problematizando os impactos da convergência da mídia e da organização na sociedade, o curso de Pós-Graduação em Comunicação Organizacional tem por objetivo a reflexão transdisciplinar das Ciências da Comunicação e da Educação na compreensão da comunicação organizacional enquanto instrumentação técnica para se construírem conteúdos nas sociedades midiáticas.

Podem se inscrever os diplomados em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Propaganda e Marketing, Relações Públicas, Administração, Biblioteconomia e História.

A duração do curso é de 12 meses, com uma carga horária de 360 horas. As aulas são semanais, aos sábados das 8h às 17 horas. O investimento é de R$ 250 mensais. A aula inaugural está prevista para o dia 18 de março, um sábado.

Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias

Esse curso procura proporcionar a discussão, reflexão e capacitação acerca da gestão em políticas sociais e com o trabalho social junto às famílias.

O público-alvo são os profissionais de Ciências Sociais, Administração, Economia, Serviço Social, Psicologia, Educação e/ou áreas afins.

A duração do curso é de 12 meses, com uma carga horária de 360 horas. As aulas são semanais, aos sábados das 8h às 17 horas. O investimento é de R$ 250 mensais. A aula inaugural está prevista para o dia 18 de março, um sábado.

Psicologia da Saúde

E a Pós-Graduação em Psicologia da Saúde se propõe a qualificar psicólogos para a atuação em Saúde Coletiva nas diversas áreas de abrangência a partir de aspectos teóricos e técnicos congruentes com as diretrizes públicas aplicadas em Saúde Coletiva, instrumentalizar profissionais em Psicologia para atuarem nos serviços públicos de saúde e desenvolverem ações em saúde coletiva nos âmbitos do Ensino, Pesquisa e das ações de intervenção na comunidade.

Podem integrá-lo os graduados em Psicologia atuantes ou procurando qualificação para exercer funções em Saúde Coletiva a partir das contribuições teóricas e práticas da Psicologia da Saúde.

A duração do curso é de 12 meses, com uma carga horária de 400 horas. As aulas são quinzenais, aos sábados das 8h às 17 horas. O investimento é de R$ 300 mensais. A aula inaugural está prevista para o dia 18 de março, um sábado.