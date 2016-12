Um carnaval diferente: acampamento católico atrai mais de 100 jovens em Adamantina

A aventura de acampar com técnicas de um retiro espiritual: essa é a escolha de 104 jovens que passarão os cinco dias de Carnaval de uma forma diferente. O movimento, que surgiu para atender ao apelo do Papa João Paulo II para uma nova evangelização, já teve mais de 800 pessoas evangelizadas somente no Acampamento Juvenil de Adamantina, que abrange de 18 a 35 anos.

“A partir desta proposta do Papa João Paulo II, muitos jovens têm feito seu encontro pessoal com Deus e transformado suas vidas, engajando-se no serviço de amor a Comunidade em que se encontram. Doando-se nas demais pastorais e movimentos paroquiais. Diante de tantas dificuldades sociais, culturais, étnicas e cristãs, o acampamento vem ser para o jovem um sinal da luz viva do Cristo, um avivar da chama do Espírito Santo e um ardor novo, reconhecendo a necessidade do convívio em comunidade e de que sozinho tudo se torna mais difícil”, explica Danilo Regiani, que faz parte da direção do Acampamento.

O Acampamento da Paróquia de Santo Antônio começa nesta sexta-feira (5) e segue até terça-feira (9), reunindo jovens de diversas cidades da região, como Lucélia, Flórida Paulista, Osvaldo Cruz e Pacaembu. “O objetivo do movimento é evangelizar os cristãos católicos, para que tenham um encontro profundo com Deus, consigo mesmo e com o outro, fazendo assim com que todos os campistas façam uma experiência com o amor pregado e ensinado por Jesus que é o próprio amor, produzindo então frutos verdadeiros de conversão e mudança de vida”, comenta Fernanda Coradini, que também faz parte da direção do movimento.

A preparação iniciou em novembro de 2015, quando 127 pessoas passaram por formações para receber os 104 campistas do “Acampamento do Amor”, como é denominado a 8ª edição do movimento em Adamantina. “De fato, Deus nos conduz para que esse seja o Acampamento do Amor. A equipe está ansiosa e preparada para acolhê-los, fazendo com que seu encontro com o Senhor seja especial e profundo”, comenta o diretor, Luis Henrique Duarte.

“De fato, este pode ser os melhores cinco dias da vida dos campistas, porém é uma decisão e escolha de cada um. O Senhor os convida, mas a resposta ao chamado de Deus é você quem decide!”, completa o diretor espiritual, padre Rui Rodrigues.

Como surgiu

O acampamento nasceu de um projeto preconcebido nos Estados Unidos e ministrado a executivos, que eram afastados do ambiente de trabalho por uma semana e agrupados em equipes, às quais eram propostos desafios, que superados contribuíam para a vida pessoal de cada um, tudo isso, com a finalidade de desenvolver e aprimorar o sentido de equipe nas empresas, com isso melhorando o relacionamento entre os funcionários, desenvolvendo o lado humano e aumentando assim o lucro das empresas.

A igreja católica do México, na figura do teólogo J.H. Prado Flores, adaptou e espiritualizou estes retiros e iniciou um trabalho de evangelização, passando a utilizar estes acampamentos para resgatar o ser humano visando preencher ou dar respostas a alguma situação difícil que esteja vivendo, como solidão, estresses, angústia, depressão, dependências químicas e conflitos familiares, sexuais e matrimoniais, entre outros.

Martín Valverde, após ser convidado para ajudar na formação espiritual de jovens latino-americanos, desenvolveu vários trabalhos, destacando-se o Acampamento “Maanaim” (que quer dizer acampamento de Deus, pois foi baseado em Gênesis 32, 2-3).

Acampamento no Brasil

Em 1991 aconteceu no Brasil o primeiro acampamento nacional, com representantes de vários Estados, surgindo então o movimento em várias cidades, como Porto Alegre, Maringá, Goiânia, Presidente Prudente, Franca, Uberlândia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Acampamento em Adamantina

Além do Juvenil, existe outras modalidades de acampamento em Adamantina, como Sênior, Joam e Acampa Crisma, que já evangelizaram mais de 2 mil pessoas.