Transformação da UniFAI deve ser votada em 60 dias

A transformação da FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas) em UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) deverá ser votada somente daqui 60 dias pela Câmara Municipal. A justificativa, segundo o vereador Eder Ruete (DEM), é a necessidade de estudos aprofundados sobre o conteúdo do Projeto de Lei N° 012, de 30 de março de 2017, que “transformará Adamantina”, enfatiza.

A expectativa do Executivo era que a proposta entrasse em votação na sessão de segunda-feira (17), mas, após reunião entre vereadores e prefeito Márcio Cardim (DEM) foi descartada a possibilidade de votação “às pressas”.

Os parlamentares, solicitaram ainda, a prorrogação do mandato do diretor pro-tempore da autarquia, José Luiz Vieira de Oliveira, que vence no próximo dia 30. “Este Projeto de Lei transformará toda Adamantina. Por isso, a necessidade de estudos aprofundados e a procura de pessoas capacitadas para nos instruir sobre o conteúdo da proposta. Em 60 dias, acredito ser o tempo necessário para nos informarmos sobre os diversos pontos que precisam de uma leitura minuciosa e técnica, para depois entrar em votação. Todo este processo será feito em conjunto pelos poderes Legislativo e Executivo”, explica Ruete.

Elaborado por um grupo multiprofissional, que considerou as novas necessidades do Centro Universitário, o Projeto de Lei redefine toda a estrutura da autarquia municipal, criando novos cargos, outros com novas denominações e até altera a referência de algumas categorias (almoxarife, auxiliar de computação, auxiliar de laboratório, caixa e escriturário), que passarão de 5 para 6, enquanto outras categorias, na mesma referência 5, não sofreriam qualquer alteração. Segundo os parlamentares, a mudança provocaria reações nas demais categorias, já que não seriam alteradas, privilegiando apenas um grupo. Na prática, as reações dos funcionários foram imediatas, e desde a chegada do projeto à Câmara, os mesmos têm acionado os vereadores.

Outros pontos considerados críticos, que serão analisados pela Câmara Municipal, são os que trazem pré-requisitos mínimos exigidos para os empregos em comissão e a maneira como os cursos foram agrupados, dentro do organograma institucional e acadêmico.

Após aprovado, criado a UniFAI, será convocado um Conselho Universitário para elaborar a listra tríplice com os nomes indicados para o cargo de reitor. A lista teria um dos três nomes escolhido pelo prefeito, que por sua vez precisaria ainda do referendo da Câmara Municipal para efetivar a nomeação do primeiro reitor da Instituição.