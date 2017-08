A morte de um menino, de 6 anos, na noite deste domingo (6), no Parque dos Pioneiros, expõe uma triste realidade – as más condições de parques infantis em Adamantina. Sem manutenção adequada, áreas de lazer para crianças sofrem com descaso do poder público.

Apesar da morte do menino ter ocorrido em um playground novo – destinado para cadeirantes -, já que foi instalado em janeiro passado, a tragédia deixa pais ainda mais preocupados, pois faltam opções adequadas para lazer da criançada.

A situação dos parques infantis de Adamantina foi noticiada em maio, pelo IMPACTO. De lá para cá, pouca coisa ou quase nada foi feito para resolver a situação das áreas de lazer. Confira a matéria de 19 de maio:

Más condições de parques infantis preocupam moradores

Sujeira, brinquedos quebrados, plantas malcuidadas, pavimentação esburacada. Não são poucos os problemas encontrados nos parques infantis de Adamantina.

Nesta semana [18 de maio], o IMPACTO constatou a realidade de alguns playgrounds públicos, como no tradicional espaço infantil nas proximidades da antiga estação ferroviária, a pedido da internauta Alessandra Tarciso, que sugeriu a matéria na fan page do portal Gi Notícias. “Acham que cumprem as determinações deixando um pouco de terra e brinquedos enferrujados! Espaços sem cuidado e atenção, totalmente esquecidos. ‘Buracão’ com poucas opções de brinquedos. Próximo à feira de domingo uma pouca vergonha de abandono, sendo que poderiam investir, reformando o local, licitar espaço para lanchonete, por exemplo. E, outros bairros, como da Vila Cicma, também sofrem com o descaso”, diz, indignada.

A internauta Amanda Andreo lamenta a condição dos parques de Adamantina. “Os parquinhos estão todos abandonados, que eram lindos e cheios de crianças. Muito lamentável. Parquinhos do ‘Foguete’ e do ‘Lago’ estão em péssimas condições”.

Devido ao abandono e falta de manutenção, quando chegar às férias – daqui dois meses – muitas crianças continuará sem local adequado para lazer. E, de acordo com a Prefeitura, a situação só mudará se houver a liberação de recursos de convênios do Estado ou União.

Procurado pelo IMPACTO, a Administração Municipal informou que está fazendo levantamento dos locais que necessitam de melhorias. “Na semana passada foi protocolado pedido junto a Casa Civil para aquisição de equipamentos para o parquinho do Parque dos Pioneiros e da Praça Euclides Romanini”.

Sobre cronograma de manutenção disse, por meio de nota: “o cronograma depende da liberação de recursos de convênios, considerando que no momento não existe recurso próprio para execução destas melhorias”.