Tradicional Folia de Reis se encerra com festa neste sábado

Estrela da Guia realiza encerramento com confraternização entre os integrantes do grupo e a comunidade.

Há quatro anos, um grupo de católicos de Lucélia segue a tradição de promover a Folia de Reis, que marca a chegada dos três reis magos para visitar o Menino Jesus. ­

A festa, que iniciou em 3 de dezembro, será encerrada neste sábado (14), com confraternização entre os integrantes do grupo folclórico ‘Estrela da Guia’ e a comunidade. Segundo os organizadores, haverá toadas dos Santos Reis, terço e em seguida, festa que acontece no clube da Sabesp, a partir das 20h.

O colorido e a cantoria do Folia de Reis passou em mais de 100 casas de Lucélia, durante os 40 dias de celebração. Além disso, o grupo ‘Estrela da Guia’ realizou apresentações em Adamantina, Pacaembu e Santo Expedito.

São 15 integrantes que há quatro anos levam a tradição católica para as residências dos lucelienses com o ‘Estrela da Guia’. Mas, a maioria participa a mais de 28 anos da celebração de alegria e fé.

“Esta festa é feita com muito amor e sem fins lucrativos. Todos os donativos que arrecadamos usamos na festa de encerramento, que acontece neste sábado. Os Santos Reis merecem ser lembrados, pois são protetores, milagrosos e poderosos”, comenta o presidente do ‘Estrela da Guia’, Pedro Pires.

Integrantes

Os integrantes do grupo ‘Estrela da Guia’ são: Rose Crepaldi (coordenadora), Odair Rocha (vice-presidente), Zé da Pinta (embaixador), Cido da Viola, Juvenal do Cavaco, Duca (palhaço), Marcão (palhaço), Juliano (pandeirista), Biliu e Silva (bandeireira), Negrinho (parafuso e saqueiro) e Nair Crepaldi (secretária).