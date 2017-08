O Tiro de Guerra promoveu na sexta-feira (18), o 3º Encontro dos Antigos Atiradores de Adamantina. O evento, que contou com a presença de mais de 100 pessoas, sendo autoridades, antigos atiradores, amigos e familiares, foi considerado um sucesso.

O 1º Sargento Marcelo Eduardo Brufatto, chefe de instrução, iniciou o encontro com um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do subtenente José Linhares Garcia, que morreu em julho, em Florianópolis (SC). Ele foi chefe de instrução do Tiro de Guerra de Adamantina, no período de 1.995 a 2.000.

Em seguida, fizeram uso da palavra o sargento Brufatto, prefeito Marcio Cardim, presidente da Câmara Municipal, Eduardo Fiorillo, e o subtenente Silas Anderson de Oliveira, ex chefe de instrução do TG – período de 2.006 a 2.009, que veio de sua organização militar de Rondonópolis (MT) especialmente para o encontro.

Os convidados cantaram a canção do exército brasileiro com muita emoção e vibração. Logo após, formou-se um grupamento em frente ao salão, sendo comandada a continência à Bandeira Nacional.

Os antigos atiradores mostraram que ainda possuem marcialidade ao executarem o movimento de Ordem Unida com postura e energia. Por fim, foi servido um delicioso jantar aos participantes. O sargento Brufatto agradece a presença de todos e aos colaboradores.