A Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) divulgou na última segunda-feira, 4, a taxa de mortalidade infantil referente ao ano de 2016, com base nos dados dos Cartórios de Registro Civil de todos os municípios paulistas.

A pesquisa indica que a taxa de mortalidade infantil no município de Adamantina aumentou de 5,6 para 18,6 óbitos por mil nascidos vivos nos últimos cinco anos.

Em 2012, o índice em Adamantina era de 5,6 óbitos a cada mil nascidos vivos. No ano seguinte, em 2013, esse número aumentou para 11,4. Já em 2014, houve redução para 5,4. Mas, nos últimos dois anos, a taxa de mortalidade infantil continuou aumentando no município. Em 2015, o índice registrado foi de 11,1 e em 2016, esse número saltou para 18,6 óbitos por mil nascidos vivos, correspondente a 377 nascidos vivos e sete óbitos infantis em Adamantina.

Embora tenha registrado aumento nos últimos cinco anos, a média de mortalidade infantil em Adamantina foi de 10,5 óbitos nos últimos cinco anos, número menor do que a média registrada no Estado de São Paulo que foi de 11,2 e nos demais municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília, cuja média foi de 11,4 óbitos.

Ainda segundo a Fundação Seade, a taxa de mortalidade infantil, que relaciona as mortes ocorridas entre crianças de um ano com o número de nascidos vivos em determinado momento do tempo, é um dos indicadores mais utilizados para aferir as condições de vida da população, em especial aquelas relacionadas à saúde.