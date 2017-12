O perfeccionismo de Carlos Alberto Dias, conhecido como Betinho, está em cada detalhe dos instrumentos produzidos por ele. Alguns levam semanas para ficarem prontos, e são vistos pelo luthier – profissio­nal especializado na construção e conserto de instrumentos de corda – como verdadeiras obras de arte.

Este dom de Betinho foi despertado há 20 anos, quando sua filha Lorana Dias iniciou as aulas de violão. Certo dia, ele se deparou com um comentário do maestro que ensinava os primeiros acordes a pequena criança: “que ela tinha aptidão para tocar, pegava facilmente as notas musicais, tinha talento, mas precisava de um vilão melhor. Foi quando perguntei o que era instrumento bom, e ele comentou que era feito manualmente”, relembra o luthier.

Sempre desejando oferecer o melhor aos seus filhos, e curioso nato, Betinho iniciou uma busca por informações, já que a intenção era fazer um violão de acordo com sua filha merecia. Porém, ele encontrou diversos obstáculos no caminho. “A dificuldade era encontrar informações, pois o acesso não era tão fácil como atualmente com a internet. Mas não desanimei. O maestro explicou os materiais que eram utilizados, busquei dados com um e outro profissional, até que montei um quebra-cabeça e fiz o primeiro instrumento de corda”, disse.

O resultado foi tão surpreendente, que o professor comprou o violão devido à qualidade do material e possuir notas musicais precisas. “Os primeiros instrumentos foram comprados rapidamente. Foi então que fiz um com o nome de minha filha, para não correr o risco de ser vendido de novo”, brinca.

O mais inusitado de tudo isso é que até hoje Betinho não sabe tocar instrumentos. “Realmente é um dom que Deus me concedeu. E, agradeço todos os dias, pois os momentos que me dedico à fabricação dos instrumentos me trazem uma paz, é algo prazeroso”, comenta.

Sem precisar quantos instrumentos já foram produzidos, as “obras de arte” do luthier rodam o mundo. Há equipamentos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal e outros países. “Dizem que a melhor propaganda é o boca a boca, então meu nome começou a se propagar pelo mundo a fora. É muito gratificante ver que um pedaço de madeira que se transformou em um instrumento encanta a todos, sobe aos palcos e leva nosso nome para diversos cantos do país e até do mundo”.

Neste 20 anos de história, os instrumentos do luceliense também conquistaram cantores e compositores famosos, como Almir Sater, Dinho Franco e Asaph Borba, que inclusive gravou um CD completo utilizando a produção de Betinho. “Asaph me disse uma vez que: “humanamente é impossível fazer isso, devido você não saber tocar, realmente é um dom de Deus”. Essa frase me marcou muito, pois não tive escola, mas tenho habilidade de produzir qualquer instrumento de corda com facilidade”, destaca.

Algo que começou como hobby, hoje se transformou em profissão. Recentemente, Betinho inaugurou loja própria em Lucélia – a BL Music Store & Luthieria, com linha completa em instrumentos, peças e acessórios. “Meu filho Igor, que mora fora do país, veio passar um tempo aqui conosco e deu o ponta-pé inicial na loja. Era um antigo sonho, mas devido ter outra profissão não tinha tempo de colocá-la em prática. Hoje, a loja é um espaço adequado para atender e oferecer o melhor serviço aos clientes, responsáveis pelo sucesso”, completa.

Serviço

BL Music Store & Luthieria

Rua Márcio José Guido, 186 – bairro Aguapeí, em Lucélia

Telefones: (18) 3551-8071 ou 9.9718-3072