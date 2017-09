Os supermercados de Adamantina poderão funcionar nesta quinta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, das 8h às 13h. Conforme o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista), a abertura dos estabelecimentos está previsto no acordo coletivo de trabalho, assinado entre os sindicatos patronal e dos empregados.

A possibilidade de funcionamento não é facultativa ao comércio. Sendo assim, as lojas estarão fechadas e retornarão ao atendimento amanhã, sexta-feira (8), das 8h às 18h.

Outros feriados que os supermercadistas poderão trabalhar são de 2 de novembro e 8 de dezembro, explica Sincomercio Nova Alta Paulista.