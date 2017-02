SSP divulga índice de criminalidade em Adamantina

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) divulgou os indicadores de criminalidade de todo o Estado de São Paulo. É possível visualizar as informações por regiões, cidades e delegacias. As estatísticas criminais são utilizadas para retratar a situação da segurança pública e permitir o planejamento de ações policiais e de investimentos no setor.

Os números da criminalidade apurados em Adamantina, ao longo de 2016, foram extraídos do portal da Secretaria de Segurança Pública.

REGISTROS DE OCORRÊNCIAS EM 2016

Roubos e Furtos

Dados apontam 222 ocorrências de furtos ao longo de 2016 e quatro ocorrências de roubos.

Crimes diversos

Ao longo de 2016 foram registrados um homicídio doloso (rapaz morto no rodeio, em outubro do ano passado); cinco tentativas de homicídio; 171 ocorrências de lesão corporal dolosa (com intenção de matar); 9 registros de lesão corporal culposa (sem intenção de matar) e seis estupros.

Acidentes de Trânsito

No trânsito, foram 191 ocorrências de lesão corporal culposa (sem intenção de matar) e dois registros de homicídio culposo (sem intenção de matar).

Entorpecentes

O levantamento aponta 35 registros de tráfico de drogas em Adamantina; 29 ocorrências de porte e oito apreensões.

Prisões em flagrante

Durante o ano passado, foram lavrados 102 flagrantes e 127 pessoas foram presas.

Inquéritos Policiais

Segundo a SSP/SP, a Polícia Civil instaurou 504 inquéritos policiais; foram efetuadas 102 prisões; 89 pessoas presas por mandato judicial.

Menores apreendidos

Com relação ao envolvimento de memores, o levantamento aponta que houve prisão de 17 adolescentes em flagrante e 11 menores infratores foram apreendidos por mandado judicial.

Armas apreendidas

Foram registradas três ocorrências de porte ilegal de armas e apreensão de 18 armas de fogo.

Furto de Veículos

Levantamento aponta e 16 registros de furtos de veículos ao longo de 2016 em Adamantina.