Pouco frutífera a luta da Associação de Municípios da Nova Alta Paulista – AMNAP -. Migalhas do governo estadual e nada do federal. Não por inação de sua diretoria, todavia, muito por conta do governo Alckmin, que, além de alegar falta de recursos, há anos, secundariza nossa região.

Não conseguimos sequer sensibilizar o governador a promover aqui um encontro regional , de Herculândia a Panorama. A última reunião foi liderada por Mário Covas e o ex-prefeito Manoel Gaspar, de Tupã, onde aconteceu o evento tão profícuo. Faz quase vinte anos. Todos os municípios foram beneficiados. Por conseguinte, nossa microrregião..

Imprescindível que nossa associação centre agora, o máximo de esforços possível visando a que Alckmin participe, com o secretariado, de encontro ainda este ano, preferencialmente, pela posição geográfica, em Adamantina. Para conhecimento, análise e atendimento de justas reivindicações de nossas 31 comunidades. Façam-nos justiça, liberando recursos capazes de, minimamente, proporcionarem avanços de que tanto carecemos, mormente nas áreas de Infraestrutura, Transportes, Agricultura, Saúde e Educação. Hoje nosso PIB é o terceiro mais baixo do estado.

Com efeito, importante que uma representação da AMNAP agende reunião em Brasília, objetivando persuadir o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, a destinar recurso para esta região. Participação obrigatória dos deputados federais aqui mais votados: Evandro Gussi, Silvio Torres, Paulo Freire, Mendes Thame, Arlindo Chinaglia e Tiririca; dos estaduais Ed Thomas, Reinaldo Alguz, Campos Machado e Camarinha. Todos capazes de melhor representatividade, hoje, lamentavelmente, muito aquém do esperado.

Agir regionalmente, com bons projetos e necessária agressividade política é preciso! Saliente-se que há recursos orçamentários para isto. Em São Paulo, também em Brasília.

A bela poesia de Geraldo Vandré continua atual: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. E a hora é agora…!