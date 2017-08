Há 10 anos, Adamantina vem sendo beneficiada com ações do Sesc (Serviço Social do Comércio) graças à presença do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Adaamntina e Região) e de parceria com a Prefeitura.

A principal atividade é o Circuito Sesc de Artes, considerado um dos maiores projetos culturais e artísticos itinerantes do país e que traz ao município diversos espetáculos como circo, dança e performances. “Uma programação diversa e provocativa que estimula ideias e formas de sentir e pensar. O Circuito Sesc de Artes democratiza a cultura e propõe a integração entre as mais diferentes manifestações artísticas e o público espectador. É uma oportunidade única aos adamantinenses de articular arte, democracia e cidadania”, destacou o presidente do Sincomercio de Adamantina, Sérgio Vanderlei.

Na última semana, ele recebeu do gerente adjunto do Sesc de Presidente Prudente, João Roberto Vicentini, o resumo das ações realizadas este ano em todo o estado de São Paulo e repassou aos representantes da Diretoria de Cultura do município. “Parceria que dá certo em favor do bem comum”, enfatizou.

Durante os 10 anos, Adamantina recebeu 32 atrações culturais, esportivas e sociais devido atuação do Sincomercio.”Parceiro do Sesc desde o início da nossa atuação no Oeste Paulista, há 10 anos, o Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e Região tem um importante papel para a realização dos projetos culturais, esportivos, sociais e educativos aos quais nos dedicamos diariamente. Sempre empenhado em apoiar o Sesc nas cidades onde não há unidades fixas, o Sincomercio nos auxilia nas ações de credenciamento junto às empresas do comércio, serviços e turismo e dá relevante suporte para a promoção das dezenas de ações desenvolvidas nesta década de história, ajudando-nos a democratizar o acesso da população aos bens artísticos, esportivos e sociais”, destaca Renata Salvador, gerente do Sesc Thermas de Presidente Prudente.