Chamar a atenção dos consumidores é um dos objetivos dos varejistas e que pode ser alcançado por meio da organização da vitrine. Interessados em saber mais sobre as técnicas podem participar da oficina de vitrinismo, oferecida pelo Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista Nova Alta Paulista) em parceria com Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Na oficina, que acontecerá em Adamantina, o participante adquire conhecimentos básicos de exposição de produtos nas vitrines, aplicando técnicas e conhecimentos estéticos e de composição, com a intenção de atrair o consumidor e impulsionar a venda de produtos nos diversos segmentos do mercado de varejo, como no fim do ano, principal época de vendas.

“Os comerciantes aprenderão na prática a executar as dicas em suas lojas. A forma como expor um produto pode fazer a diferença, principalmente no Natal, quando aumenta o consumo. Por isso, ofereceremos a oficina neste final de ano”, destaca Sérgio Vanderlei, presidente do Sincomercio.

No programa da oficina constam conceitos, tipos de vitrine, percepção visual, estética e mensagens; função do vitrinista e materiais básicos; tipos de vitrines; técnicas de composição e exposição; cores e iluminação; e planejamento.

Serviço

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Sincomercio, que fica na rua Deputado Salles Filho, 117 – Adamantina (SP). O curso terá duas turmas – uma nos dias 23 e 24 de outubro e outra nos dias 25 e 26 do mesmo mês, das 19h30 às 22h30. O investimento é de R$ 37.