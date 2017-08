Com objetivo de coibir a prática de crimes e garantir a segurança da população, a Polícia Militar de Adamantina realizou mais uma operação nesta quinta-feira (24), em pontos estratégicos da cidade.

Segundo balanço divulgado pela Corporação, foram fiscalizados 76 veículos durante a blitz, que resultou 17 atuações de trânsito, sete carros e motos recolhidos junto ao pátio local do Detran (Departamento de Trânsito), além da apreensão de um documento de veículo e de uma CNH (Carteira Nacional de Habitação) devido irregularidades.

O 1º tenente PM Eder Mazzini Bressan explica que as blitz são realizadas rotineiramente em diversos pontos do município, como próximas as vias de acesso e áreas de grande circulação. Segundo ele, a ação é realizada para reforçar a segurança no município. “Dessa forma a 2ª Cia de Adamantina busca, de maneira incessante, garantir a segurança necessária aos cidadãos”, ressalta.

Apesar das atuações de trânsito serem mais frequentes, durante a operação é verificado antecedentes criminais, se há mandato de busca e apreensão, tráfico de drogas e outros delitos. “Trabalhamos para manter os índices de criminalidade baixos. Por isso, realizamos abordagens a veículos e incursões em locais críticos para coibir a prática de crimes”, destaca.

Operações, como desta quinta, sempre acontece em dias e locais estratégicos. “E, quando realizamos as blitz, contamos também com apoio da população. Como não conseguimos estar presentes em todos os pontos da cidade, é necessário a colaboração da comunidade com denúncias caso algo de suspeito ocorrer. Temos a população como nossa principal parceira para combater a criminalidade”, diz Bressan.

A operação de ontem contou com a participação de 15 polícias e apoio da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).