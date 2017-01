Senai Dracena abre inscrições para curso de mecânico de usinagem convencional

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o curso gratuito de Aprendizagem Industrial – Mecânico de Usinagem Convencional, oferecido pelo Centro de Treinamento do Senai, em Dracena. Para poder participar é preciso ter idade entre 17 e 22 anos e escolaridade de ensino fundamental completo.

As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de janeiro, na sede do Senai local. Para se inscrever é necessário levar RG, CPF, histórico escolar do ensino fundamental e comprovante de residência, ressaltando que deve-se apresentar os documentos originais e também uma cópia de cada. Caso o candidato seja menor de 18 anos, é preciso ainda o CPF original e uma cópia do responsável.

A duração do curso é de 800 horas e deverá ocorrer no período da tarde, durante um ano. Durante o curso serão ministradas aulas com conteúdo nas disciplinas de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico, Eletricidade Básica, Informática, Pneumática, Hidráulica, Tecnologia Mecânica e Fundamentos da Usinagem. Faça hoje mesmo sua inscrição e aproveite esta oportunidade.

Serviço

O Senai em Dracena fica na avenida Expedicionários, nº 260, Vila Barros. Mais informações pelo telefone (18) 3821-2301, das 8h às 17h.