De 30 de agosto a 1º de setembro, haverá a II Semana da Engenharia de Alimentos e Nutrição (II SENGENUTRI) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). As palestras serão realizadas no auditório Miguel Reale e os minicursos no Laboratório de Técnica Dietética e Tecnologia de Alimentos e no Laboratório de Simulação Realística, no Câmpus II.

Conforme o coordenador de Engenharia de Alimentos, Prof. Dr. Estevão Zilioli, a união dos cursos num mesmo evento ocorre pelo fato de atuarem na mesma área, apesar dos enfoques serem diferfentes.

“Claro que a Engenharia de Alimentos tem uma preocupação maior com a industrialização e a Nutrição com a questão da saúde relacionada à alimentação. Porém, não dá para a indústria não ter a preocupação em produzir bem, sob o ponto de vista nutricional”, explica.

Outro aspecto muito importante relacionado à indústria é a diversificação, conforme aponta: “Cada vez mais a gente vê o mercado sendo diversificado. Portanto, empresas que não investem em diversificação perdem mercado para aquelas que têm uma visão mais criativa dos produtos”.

Programação

Na abertura do evento, dia 30, às 19h30, haverá a palestra do vice-reitor da UniFAI, Prof. Dr. Fábio Guimarães Boteon sobre “Coaching e Mentoring na formação do ‘Eu profissional’”. “É uma excelente oportunidade, tanto para os alunos da Engenharia quanto da Nutrição, em aprimorar essas técnicas de coaching para a carreira profissional”, afirma a coordenadora do curso de Nutrição, Profª Drª Miriam Ghedini Garcia Lopes.

No dia 31, quando se comemora o dia do nutricionista, os cursos participarão de atividades separadamente. Às 13h30, será ministrado pela nutricionista Rosiane Figueira o minicurso de Introdução às práticas gastronômicas, no Laboratório de Técnica Dietética e Tecnologia de Alimentos. Haverá a cobrança de uma taxa de R$20.

Rosiane é especialista em Nutrição nas Doenças Crônico não Transmissíveis pela Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e especialista em Nutrição aplicada às Doenças Renais pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

“Este minicurso é específico para os alunos do 4º, 6º e 8º termo de Nutrição”, ressalta Miriam.

A palestra programada para as 19h30 ao curso de Nutrição será “Estado nutricional em pacientes transplantados renais”, a ser ministrada pela nutricionista graduada pela UniFAI em 2014, Milena dos Santos Mantovani, que atualmente é mestranda no Programa de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

Às 21h será ministrada a palestra “Ômega 3,6 e neuro nutrientes no desenvolvimento da criança” pela nutricionista Eliege Carolina Vaz, mestre em Fisiopatologia e Clínica Médica da UNESP.

Simultaneamente a essas palestras, os alunos de Engenharia de Alimentos irão participar do minicurso de “Avanços na produção de sorvetes” no Laboratório de Técnica Dietética e Tecnologia de Alimentos, a ser ministrado pela egressa do curso de Engenharia de Alimentos da UniFAI, Isabella Turibio Druzian, pós-graduanda em Engenharia da Qualidade com ênfase em Gestão e Analista de Controle de Qualidade na Sorvetto.

“A Isabella já trabalhava com sorvetes durante a graduação, se especializou na área de qualidade e sempre teve talento para desenvolver esses produtos. O minicurso serve para mostrar como o mercado de sorvetes tem potencial de inovação. Na prática ela vai fazer alguns tipos de sorvetes e demonstrar, com o acréscimo de novos ingredientes, a mudança na visão do consumidor perante o produto”, detalha Estevão.

Na sexta-feira, 1º, às 13h30, haverá um minicurso com a nutricionista Pâmela Nayara Modesto com o tema Coaching Nutricional, no Laboratório de Simulação Realística. Pâmela é nutricionista graduada na UniFAI, mestre em Ciências da Saúde pelo Departamento de Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP e doutoranda no mesmo programa.

Às 19h30 no auditório Miguel Reale, haverá a palestra “Agricultura familiar: desafios, potenciais e sustentabilidade” a ser ministrada pelo engenheiro agrônomo Maurício Konrad, mestre em Sistema de Produção Vegetal da UNESP de Ilha Solteira. Atualmente trabalha como extensão rural na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) em Adamantina.

“Convidamos a todos dos cursos de graduação da UniFAI e profissionais formados a participar do evento. Agradeço ao professor Estevão, que juntos elaboramos o II SENGENUTRI, e a professora Claudia Molina, que contribuiu muito para a realização da Semana da Engenharia de Alimentos e Nutrição”, finaliza a coordenadora.