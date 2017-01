Saúde intensifica ações de combate à dengue aos sábados

A Secretaria Municipal de Saúde adotou mais uma medida preventiva à proliferação do mosquito Aedes aegypti, consistente na intensificação de visitas de casa em casa aos sábados. A medida terá inicio neste sábado (21). Esta ação está inserida na campanha “Todos Juntos contra o Aedes Aegypti”, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que tem como objetivo acompanhar de forma continua a disseminação do vetor (Aedes aegypti), promovendo o controle através de ações pontuais com a finalidade de diminuir a incidência da população do referido vetor.

O trabalho dos agentes municipais de saúde será remunerado por meio de recursos estaduais conforme Resolução SS-101, de 23 de dezembro de 2016, e será realizado das 8h às 17h e consistirá na realização de vistorias a imóveis, eliminação de criadouros, bem como orientação e mobilização da população.

Os moradores devem ficar atentos para receber os Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, que visitarão diferentes regiões da cidade aos sábados, entre os meses de janeiro a abril, sendo dois sábados por mês nas áreas descobertas de Agentes Comunitários de Saúde.

Vale lembrar que eles se apresentarão aos moradores uniformizados com camisetas de cor amarela e com a identificação da campanha “Todos Juntos contra o Aedes Aegypti”. A ação também contará com supervisores de campo, acompanhando o trabalho carro que possui identificação da Secretaria Municipal de Saúde.

Neste sábado, dia 21, e no próximo, 28, as equipes percorrerão os bairros pertencentes aos ESF-10 e ESF-11 abrangendo o Parque Das Nações até o Residencial Eldorado II, bem como a Vila Freitas, Vila Industrial e uma parte do Jardim das Acácias.

Para que a campanha tenha êxito é necessária a adesão de toda a população. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3522-5120.