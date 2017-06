Secretaria da Agricultura realiza cadastramento de produtores interessados em criação de peixes

Cadastro é voltado para produtores que possuam propriedade no município com capacidade hídrica favorável a criação de peixes

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina (Saama) está realizando, através de um formulário disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento junto à Secretaria de Agricultura e Pesca, o cadastramento de produtores interessados na criação de peixes em tanque escavado.

Em um primeiro momento está sendo feito o registro inicial de aquicultor manifestando interesse dos produtores na atividade para, futuramente, ser realizado o cadastro definitivo a fim de receber as adequações e possíveis incentivos por parte do Governo Federal.

Os produtores que estiverem interessados na atividade e que possuam propriedade no município com capacidade hídrica favorável para a construção e criação de peixes devem entrar em contato com a Saama, no Recinto Poliesportivo ou pelo telefone (18) 3522-1776.