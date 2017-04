Sebrae Móvel presta atendimento gratuito em Adamantina até quinta-feira

O objetivo é fazer contato direto com os empreendedores, orientar quanto as questões do dia a dia da pequena empresa e incentivar melhorias nos resultados dos empreendimentos

Compartilhar no Facebook

Entre os dias 18 e 20 de abril, o Sebrae Móvel estará prestando atendimento gratuito em frente à Biblioteca de Adamantina, aos donos de micro e pequenas empresas, e também para pessoas que sonham em abrir o próprio negócio.

De acordo com a responsável pelo PAE, Elizabeth Lima de Araújo, analistas e consultores do Sebrae estarão orientando os empreendedores sobre questões relacionadas ao marketing, finanças, administração, inovação, empreendedorismo, planejamento e a agenda mensal das ações do Sebrae.

Sebrae Móvel

O Sebrae Móvel é um escritório itinerante que leva conhecimento a futuros empreendedores e também a quem pretende tornar sua empresa mais competitiva por meio de atendimento presencial personalizado.

O objetivo é fazer contato direto com os empreendedores, orientar quanto as questões do dia a dia da pequena empresa e incentivar melhorias nos resultados dos empreendimentos.