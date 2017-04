São Paulo F.C. faz seletiva no próximo dia 9

As inscrições, recebidas a partir de segunda-feira (3), serão gratuitas e poderão participar atletas e equipes convidadas

O time de futebol São Paulo F.C. realiza pela primeira vez em Adamantina, avaliação para selecionar jogadores nascidos entre 2001 a 2008. A seletiva está marcada para o próximo dia 9, às 8h, em local a ser definido.

Alex Diego, da Fratello’s Sports, destaca que a avaliação é realizada pelo Departamento de Esportes da Policia Mirim, com apoio de Guarani Mirim & Fratello’s Sports. “Hoje temos um jogador no Sub-15 do Tricolor Paulista, Renan Parceli, atleta revelado e agenciado pela Fratello’s Sports”, enfatiza.

