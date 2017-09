Após as fortes chuvas de agosto retirar parte dos paralelepípedos da rua 9 de Julho, entre avenida Rio Branco e a alameda Armando de Sales Oliveira, a Prefeitura de Adamantina substituiu as pedras por pavimento asfáltico. E, nesta terça-feira (19), o trecho deverá ser liberado definitivamente ao tráfego.

O secretário de Obras e Serviços, Wellington Zerbini, esclareceu que inicialmente foi colocada apenas uma capa protetora como base para impermeabilizar o solo, mas, nesta semana, foi aplicada a camada definitiva.

Depois da destruição de parte da rua pela surpreendente chuva que castigou o município no dia 20 de agosto, e também por não haver mais peças de reposição no Almoxarifado já que muitas pedras se perderam com a enxurrada, a Prefeitura decidiu então retirar o restante dos paralelepípedos e fazer uma pavimentação (asfalto) ao longo do trecho, de aproximadamente 100 metros.

Zerbini informou ainda que o local permanecerá interditado em razão da necessidade de estabilização da camada asfáltica nova e, por isso, será liberado ao tráfego de veículos apenas na terça-feira. “Depois será programada a pintura das sinalizações de trânsito”, informou.

O secretário disse também que a as pedras retiradas serão reaproveitadas para construção de canaletas de passagem de água nos cruzamentos de ruas e avenidas.