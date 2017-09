A ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar – regional de Adamantina) organizou no feriado de 7 de setembro, o Torneio Aberto da ‘Independência’ de Futebol Médio, que contou com a participação de 16 equipes de Adamantina, Mariápolis e Lucélia.

O evento esportivo foi organizado durante todo o dia na sede do clube e o grande público presente conferiu jogos acirrados durante a competição.

Rua 10 F.C. é campeã

Com o gol marcado pelo luceliense Fabrício Bino, aos 14 minutos da etapa final, a equipe da Rua 10 F.C., do Jardim Brasil e do treinador Paulo Sergio Miranda, venceu a aguerrida equipe do San Remo E.C. por 1 a 0, conquistando o título de campeão da competição.

A ADPM premiou ainda o Vila Nova/I.E.O/Clínica Golfeto (terceira colocação), Parque Iguaçu (quarta colocada), o goleiro menos vazado Tiago Chicão (San Remo) e artilheiro Igor, com dois gols (Os Quaiados).