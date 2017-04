Rotary promove campanha que incentiva doação de sangue

Para aderir à campanha basta ir até o Banco de Sangue localizado no prédio anexo ao Pronto Socorro, das 7h15 às 11h, onde a equipe de enfermeiras fornecerá as orientações necessárias para realizar a doação de sangue

Uma campanha do Rotary Club de Adamantina incentiva a doação de sangue durante todo mês de abril. Pelo 9º ano, ‘Doe Sangue, Salve Vidas’ é realizado com objetivo de aumentar as doações no Banco de Sangue da Santa Casa local.

Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde e descanso, ter entre 16 e 67 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar alimentado, apresentar documento oficial com foto, não ter tido hepatite após os 10 anos de idade, não utilizar medicamentos, não estar resfriado ou gripado, não ter tido coença de Chagas, Sífilis, Malária ou ser soropositivo de AIDS, não ter feito tatuagem ou colocado piercing no último ano e não estar grávida ou amamentando.

O presidente do Rotary Club, Leandro Tadeu, foi o primeiro que aderiu a campanha e destacou a importância da iniciativa. “Essa ação vem para, além de garantir um aumento no estoque do Banco de Sangue, conscientizar a população da importância desse ato, que pode salvar vidas”, enfatiza.

Para aderir à campanha basta ir até o Banco de Sangue localizado no prédio anexo ao Pronto Socorro, das 7h15 às 11h, onde a equipe de enfermeiras fornecerá as orientações necessárias para realizar a doação de sangue. “É um simples gesto de amor ao próximo”, finaliza Leandro Tadeu.