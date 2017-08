Mais de 300 convidados marcaram presença no último dia 15, na cerimônia de entrega do Top do Transporte 2.017, promovido pelas revistas FROTA&Cia e Logweb. O evento, realizado no Palácio dos Transportes, em São Paulo – que abriga as sedes da NTC&Logística, Fetcesp e Setcesp, entre outras entidades do setor -, reuniu empresários e executivos das empresas homenageadas, além embarcadores de cargas e fornecedores da cadeia do transporte.

Em sua 11ª edição, o Top do Transporte presta uma homenagem às empresas do transporte rodoviário de cargas, que conquistaram a preferência dos clientes em 16 diferentes especialidades. As 84 transportadoras certificadas foram escolhidas com base na 11ª Pesquisa de Desempenho dos Fornecedores de Serviços de Transportes, auditada pela InPut Consultoria. O levantamento contou com a participação recorde de 540 empresas embarcadoras de cargas de todo o país e um total de 2.072 transportadoras rodoviárias de cargas, listadas como fornecedoras dessas indústrias.

Na categoria e-commerce, a transportadora Risso Transportes foi a grande campeã por oferecer o melhor custo benefício, capacidade de negociação, gestão de qualidade e tecnologia da informação.

A premiação ressalta os constantes investimentos realizados pela Risso para garantir o melhor serviço aos seus clientes.

Atualmente a empresa conta com 52 unidades, espalhadas entre os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federa, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, sendo que em São Paulo são 37 unidades, entre elas Adamantina, referência regional no transporte de cargas.