Quem busca reformar ou construir um imóvel se depara com uma diversidade de materiais e inovações para escolher e aplicar na obra. Entre os revestimentos que vêm se destacando, o 3D ganha cada vez mais espaço nos projetos interiores e exteriores.

Também conhecidos como 3D boards, as placas em relevo são produzidas a partir de fibras naturais e contribuem para a criação de ambientes, sofisticados e modernos, conferindo a estes uma atmosfera artística.

O arquiteto Lucas Maia, da Laís Pré-moldados, explica que as texturas e cores dos painéis 3D são ideais para personalizar e dinamizar um ambiente: estes atuam como uma espécie de plano de fundo nos ambientes, mexendo com os sentidos dos usuários. “Além do aspecto decorativa, os painéis 3D são uma excelente solução para obras e reformas, já que sua instalação é simples, rápida e limpa”, enfatiza.

São, ainda, uma solução extremamente versátil, podendo ser aplicados sobre móveis, azulejos e até mesmo no teto, oferecendo flexibilidade aos projetos de decoração, e contribuindo para a criação de espaços modernos e aconchegantes. “Dentre outras vantagens, os painéis 3D contribuem para absorção acústica nos ambientes em que são instalados, além de facilidade de limpeza e manutenção”, finaliza Lucas Maia.

Serviço

Conheça os modelos de revestimentos 3D na Laís Pré-moldados, que fica na rua Valentin Gentil, 660 – vila Cicma, em Adamantina. Telefone: (18) 3521-1824.