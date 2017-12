Mais um impasse que se arrasta desde a gestão passada, e que dificulta a vida da população, é a pavimentação do prolongamento da alameda padre Nóbrega que dá acesso aos bairros Eldorado, Eldorado II, Residencial Giuliano, Monte Alegre, Mario Covas e adjacências. Segundo a Prefeitura de Adamantina, as obras foram retomadas em definitivo na segunda-feira (18), já que a próxima paralisação resultará em multa a construtora vencedora da licitação.

A empresa responsável pela obra é a Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltda, que venceu a concorrência, modalidade tomada de preços, com o preço de R$ 1.174.076,33. Mas, por questões burocráticas (problemas no repasse e prestação de contas), a empresa paralisou os serviços em setembro de 2.016 – ficando as obras cerca de oito meses abandonadas. Depois de solucionada esta questão, os serviços foram retomados este ano e paralisados outras diversas vezes, trazendo indignação à população e atraso da obra.

Em coletiva de imprensa na terça-feira (19), o prefeito Márcio Cardim (DEM) informou que as obras haviam sido retomadas e que a próxima paralisação da empresa resultará em multa que gira em torno de R$ 500 mil – o que representa 40% do contrato. “Tentamos por diversas vezes uma conciliação com a empresa, mas na próxima vez multaremos. E se multar, a empresa vai embora e teremos que abrir uma nova licitação. Agora parece que vai”, disse o prefeito.

Estádio

Outra obra que se arrasta há meses é a reforma e adequação do estádio municipal Antônio Goulart Marmo, interditado desde 2.013. Previstas para ocorrerem de dezembro de 2.016 até abril de 2.017, as obras devem ser entregues em janeiro.

Ainda, segundo Cardim, o contrato com a empresa executora dos serviços, a T.N Oka Tecnologia e Construção Ltda. – EPP, de Penápolis, foi prorrogado até fevereiro, mas antes do prazo final as adequações deverão estar concluídas.