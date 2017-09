A empreiteira T.N Oka Tecnologia e Construção Ltda – EPP, de Penápolis, responsável pela reforma do Estádio Municipal “Antonio Goulart Marmo” de Adamantina, solicitou a administração municipal a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias para finalizar as obras.

Segundo o secretário de esportes Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”, 80% das obras foram concluídas e a prorrogação dos trabalhos não irá gerar nenhum custo a mais para a Prefeitura de Adamantina.

“A equipe da Secretaria de Esportes está acompanhando de perto as obras e esperamos que os trabalhos possam ser concluídos o mais rápido possível para liberar o Estádio Municipal a nossa população”, destacou o secretário.

A obra está avaliada em R$ 294.532,47. Entre os trabalhos a serem executados, estão a troca do alambrado, construção de vestiários e banheiros, assim como algumas adequações ao projeto de combate a incêndio.

Interdição

O Estádio Municipal encontra-se interditado desde 2013 por recomendação Ministério Público do Estado de São Paulo que solicitou várias adequações no local, a fim de atender as normas de segurança do Corpo de Bombeiros.