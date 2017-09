Representante do Papa, Núncio Apostólico visita região neste final de semana

Compartilhar no Facebook

A comunidade católica, pertencente à Diocese de Marília, receberá neste final de semana a visita do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni d’Aniello.

O Núncio Apostólico é o representante do Papa junto às Igrejas particulares (dioceses, prelazias e eparquias) e também junto aos Estados e autoridades públicas. É o embaixador do Estado do Vaticano.

De hoje, sábado (23) até segunda-feira (25), Dom Giovanni d’Aniello visitará a Diocese de Marília, que completa, neste ano, 65 anos de criação e instalação. Esta será a terceira visita de um Núncio Apostólico à Diocese.

Além disso, de acordo com o cronograma enviado, no domingo (24), Dom Giovanni d’Aniello celebra, às 9h30, missa na Matriz de São Pedro em Tupã. No mesmo às 15h, o religioso visita a Casa Pastoral Diocesana ‘Dom Osvaldo Giuntini’, em Adamantina. Por fim, às 18h, o Núncio Apostólico celebra missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida, em Dracena.

Além das missas, estão previstos encontros com Clero, Religiosos, Religiosas e Seminaristas das Regiões Pastorais I, II e III.