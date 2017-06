Reitoria da UniFAI: Congregação aprova Paulo Sérgio e elege Estevão Zilioli e Wendel Cleber Soares para lista tríplice

Compartilhar no Facebook

O prefeito Márcio Cardim (DEM) terá que decidir entre os professores doutores Paulo Sérgio da Silva, Estevão Zilioli e Wendel Cleber Soares para ser o futuro reitor da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina). Os últimos dois nomes foram escolhidos em eleição da Congregação (colegiado de professores, funcionários e representantes dos alunos) na manhã desta sexta-feira (23).

O prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva foi o único que apresentou projeto de gestão para os próximos quatros anos da UniFAI. O candidato à vice é o prof. Dr. Fabio Alexandre Guimarães Botteon, de Tupã.

Como houve apenas uma chapa inscrita, a deliberação da Congregação prevê a eleição por voto secreto, entre os professores doutores, que elegeu as duplas Estevão Zilioli (reitor) com Elaine Cristina Guerbach Conti Vieira (vice) e Wendel Cleber Soares (reitor) com Fulvia de Souza Veronez (vice) para a disputa. Além da participação dos membros da Congregação, funcionários da autarquia municipal e vereadores acompanharam o processo de escolha.

Com a formalização da lista tríplice, que deve ocorrer até às 17h desta sexta, o prefeito decidirá por um dos nomes de duplas (reitor e vice-reitor) da lista tríplice e encaminhará para ser referendado pela Câmara Municipal. Somente depois do referendo, Cardim poderá nomear o reitor e vice-reitor para o mandato que se inicia em 1º de julho.