Região fecha 2016 com 138 mortes no trânsito

As mortes decorrentes de acidentes de trânsito na região de Presidente Prudente tiveram uma queda de 3% no acumulado do ano passado em relação ao total de 2015, segundo levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP), divulgado nesta quinta-feira (19). Os números de óbitos passaram de 143 para 138.

Somente no município de Presidente Prudente, a queda foi de 58%, com 23 óbitos em 2016 e 55 no ano anterior, conforme o Infosiga-SP.

O Infosiga-SP é uma ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas.

O Estado fechou o ano de 2016 com 5.727 óbitos, contabilizando 339 vidas preservadas em relação a 2015, quando houve 6.066 mortes no trânsito, uma redução de 5,6%.