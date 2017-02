Reeducandos dão ‘cara nova’ a E.E. José Firpo

Os 570 alunos da escola estadual José Firpo, em Lucélia, tiveram uma novidade na volta às aulas nesta quinta-feira (2): 13 salas de aula, corredores e banheiros estão com ‘cara nova’ e as quadras, que não eram utilizadas há dois anos, também ganharam nova pintura pelas mãos de 25 reeducandos que cumprem o regime semiaberto na Penitenciária de Lucélia. Eles foram selecionados para receber qualificação profissional por meio do Programa Via Rápido Expresso, que oferece aulas práticas em equipamentos públicos.

A ação é uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria de Estado da Educação.

Curso

Os cursos possuem dois módulos, divididos em 25 horas de aulas teóricas e 75 horas de práticas. No Oeste Paulista, unidades escolares de Presidente Venceslau e Presidente Prudente também participam da ação. “Os municípios foram escolhidos de acordo com a demanda de reeducandos na região. Na rede estadual, sempre nos meses que antecedem a volta às aulas, a Secretaria da Educação organiza aulas práticas de manutenção e limpeza nos prédios”, explica a Assessoria de Imprensa da pasta da Educação.

Avaliação

A vice-diretora da E.E, José Firpo, Edilene Facholi da Mota Marques Rodrigues Agostini, avaliou como positivo a iniciativa, que trouxe benefícios econômicos e sociais. “Para manutenção do prédio foi excepcional devido à mão de obra gratuita e utilizamos os recursos destinados à unidade para compra de material. Mas, também vejo a questão social, a importância de estarem trabalhando, de a comunidade vê-los com outro olhar. Durante o projeto, a escola estava aberta ao público, os professores em período de atribuição de aulas e a comunidade fazendo as rematrículas, e eles transitavam normalmente. Percebíamos, de imediato, algumas pessoas ficavam meio receosas, mas depois mudavam a postura e o pensamento, já que percebem o zelo e que merecem outra chance”, destaca.

A gestora enfatiza ainda o empenho dos detentos, que realizaram pintura, capinagem, serviços de hidráulica e elétrica, além de outros reparos na unidade escolar.

O diretor geral da Penitenciária de Lucélia, Marcos Antônio Hipólito, também avaliou como positiva a parceria, pois propicia aos reeducandos uma oportunidade de apreender uma nova profissão para o mercado de trabalho, além de prepará-los para o retorno ao convívio na sociedade, incorporando melhor o processo de ressocialização.

No término do curso, que finaliza nesta sexta-feira (3), os reeducandos recebem certificação.