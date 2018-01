A Rede de Combate ao Câncer de Adamantina encerra as atividades de 2017 com o sentimento de dever cumprido. A entidade divulgou nesta quarta-feira (3), um balanço das ações desenvolvidas ao longo do ano e anunciou novidades para 2018, como a posse da nova diretoria para os próximos três anos.

De acordo com a presidente, Neusa Andrian Balzanini, o principal objetivo da Rede é salvar e restaurar vidas, por isso, “um dos focos desde a fundação, há 44 anos, é a conscientização da comunidade, já que com o diagnóstico precoce as chances de cura da doença aumentam em 90%”, avalia

Atendimentos

Com mais de 250 atendidos ao mês, a Rede de Combate ao Câncer – a cada ano – se torna referência para Adamantina e região. Nos últimos anos, a oferta dos serviços tem aumentado, assim como a demanda de atendimento.

Durante o ano de 2017, a instituição atingiu diretamente mais de 4 mil homens e mulheres com diversos tipos de atendimentos como: exames preventivos de útero e mama (1.570/ano); exames de toque e PSA (840/ano). Além disso, durante o período, encaminhados 113 pacientes para hospitais de referência (Jaú e Barretos). Na Casa de Apoio de Jaú, local de acolhimento aos portadores de câncer em tratamento (mantido com recursos da Prefeitura de Adamantina e doações da comunidade), recebeu durante o ano, 2.220 pacientes e familiares”, destaca a presidente.

Neusa destaca ainda que o principal projeto de apoio está relacionado às visitas que voluntários realizam com objetivo de contribuir com os portadores de câncer e seus familiares a atravessarem o desafio de vencer a doença com mais tranquilidade. “Neste período, realizamos 252 visitas domiciliares. Acredito, que muito mais que prestar qualquer atendimento procuramos oferecer diariamente o nosso carinho e conforto aos portadores de câncer, pois sabemos que esse apoio na hora de enfrentar a doença faz toda a diferença”, enfatiza.

Campanhas

Durante o Outubro Rosa, mês símbolo de luta contra o câncer de mama, e do Novembro Azul, reforçando cuidados com a saúde do homem, a presidente explicou que as atividades foram intensificadas e a causa foi lembrada através de várias atividades como: exposição de fotos com mulheres mastectomizadas, clicadas pela fotógrafa Nany Carrara; palestras no Rotary Club e na ETEC Eudécio Luis Vicente. “O destaque foi para a palestra motivacional ‘Eu Venci’, com a advogada Miriam Pereira, no Anfiteatro da Biblioteca Municipal. Outros destaques, foram a tradicional parceria com profissionais voluntários da área de beleza com a realização de cortes de cabelos para confecção de perucas, que posteriormente foram enviadas para o Hospital de Câncer de Barretos. A semana da ‘Saúde e da Beleza’, com exames de Papanicolau e prevenção de câncer de mama (toque), massagem e maquiagem também foi especial. Também tivemos um aulão de zumba, na Academia Rosânea Gonçalves. Outubro também foi marcado pela tradicional caminhada, pelas ruas centrais de Adamantina. Já no mês de novembro, tivemos eventos importantes como o mutirão de exames de próstata, PSA, toque e outros exames (exclusivo para homens), em parceria com a UniFAI, descreve.

Um dos grandes destaques foi a parceria com a rádio Life FM. “Tivemos o prazer de falar do nosso trabalho e da importância da prevenção na emissora, onde durante uma semana discutimos o tema, destacando histórias de superação, além orientar a população. Foi um dos fatos marcantes do ano passado”, avalia Neusa.

Recursos

Dois eventos importantes realizados durante o ano, são fontes importantes de recursos com a tradicional Bacalhoada, que está na 41ª edição e o Jantar Azul e Rosa, com a noite de massas, parceria com o Lions Clube, é outro marco na busca de arrecadação de recursos para a manutenção dos projetos desenvolvidos pela Rede. “Não podemos esquecer também de outras atividades como o chá beneficente, bazar de garagem, artesanatos, também o aluguel de talheres, taças, toalhas e pratos. O destaque maior, e nosso agradecimento especial é para as pessoas que adquiriram nossas camisetas das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Conseguimos vender mais de 1400 peças”, comemora.

Cerco de Jericó

Por mais um ano, a Paroquia de Nossa Senhora de Fátima de Adamantina, fez uma importante doação financeira a Rede. Durante o Cerco de Jericó com a doação de R$ 25 mil. “Contamos com a solidariedade do Padre Marcelo e da comunidade que mais uma vez contribuiu com a manutenção do nosso trabalho”, destaca

Gratidão

“Somos gratos por atuarmos nessa causa. Não conseguimos fazer tudo, todavia, nos esforçamos, ano a ano. Somos gratos aos voluntários, de todas as formas, que sempre estão presentes doando o que podem e confiando no resultado das ações implementadas pela Rede. Temos a agradecer também dos doadores que mensalmente garantem a continuação deste trabalho. Nossa gratidão também a Prefeitura Municipal (contribuição anual); ao comércio geral (doações constantes); a Paróquia Santo Antônio e Paróquia Nossa Senhora de Fátima (contribuição mensal); a UniFAI; aos clubes de serviços, as pessoas que ajudam nas vendas das camisetas, ao Escritório Jóia, a JVR Alarmes, ao Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia (LAPC), do Dr. Plácido; aos Hospitais de referência de Jaú e Barretos, e por fim, de toda a sociedade adamantinense e regional. Tenham certeza que só conseguimos desenvolver nosso trabalho com a ajuda de todos. Que em 2018 possamos salvar e restaurar ainda mais vidas”, finaliza.

Novidades para 2018

Para 2018 a principal novidade da Rede será a posse da nova diretoria. A nova diretoria já tomou posse no dia 1º de janeiro e ficou assim constituída. Diretoria executiva: Radige Mostafa Bernardo Espósito (presidente); Marlise Fioriollo Gobo (vice-presidente); 1ª Roseli Lozano Godoy (1ª secretária); Aline Cristina Virgílio (2ª secretária); Edna Lucia de Oliveira Lima (1ª Tesoureira); Antônio Carlos Gobo (2º tesoureiro). Conselho Fiscal: Maria de Lourdes Agostini de Sá, Isabel Santana de Lima, Joaquim Augusto Rodrigues de Sá. Suplentes: Benedita Aparecida Languer e Genilda Aparecida Beloni.

Serviço

Conheça a Rede de Combate ao Câncer de Adamantina. Sede: Rua Mario Olivero, 259, na vila Cicma. Mais informações pelo fone: (18) 3521-1815.