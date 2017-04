Reclamações sobre demora no atendimento em bancos devem ser feitos na Prefeitura

As filas imensas, longo tempo de espera e dificuldades no atendimento nas agências bancárias ainda têm sido frequentes em Adamantina. Apesar da insatisfação dos usuários, o Setor de Fiscalização da Prefeitura recebe eventualmente as reclamações, que não passam de duas ao ano.

Recentemente, o IMPACTO noticiou a indignação dos clientes do Banco do Brasil devido aos transtornos resultantes do plano de reestruturação da estatal, que fechou uma outra agência da cidade.

Os clientes da unidade da rua Deputado Salles Filho foram transferidos para agência da avenida Rio Branco desde 20 de janeiro. Mesmo com estrutura maior e transferências de funcionários, usuários reclamam principalmente da demora no atendimento. “Toda vez que preciso utilizar os serviços do Banco do Brasil fico de 45 minutos a 1h aguardando na fila”, diz, um correntista que não quis se identificar.

A Prefeitura informa que em março houve fiscalização e atuação do banco, “porém, a agência de maior reclamação por parte da população não é o Banco do Brasil”. “Conforme houve uma denúncia por escrito de um munícipe, todas as outras agências bancárias foram fiscalizadas na mesma época”, informou.

Adamantina possui legislação específica que determina tempo máximo de atendimento. Além disso, um compromisso firmado entre a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e as instituições financeiras determina que o tempo de espera que é de 20 minutos para dias normais e 30 minutos para dias de pico. “Poderão ser protocolados requerimentos com comprovante do tempo de espera. Para que as providências sejam tomadas por este Departamento, a qualquer tempo, necessitamos de provas documentais”, enfatiza.