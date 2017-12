Nesta sexta-feira (1º), a Rávi Rotisseria, Mercado Gourmet e Confeitaria chegou à Adamantina trazendo essa nova experiência gastronômica.

Com mais de 40 opções de massas, além de salgados, lanches rápidos e doces, a nova rotisseria da cidade oferece um cardápio variado, elaborado por profissionais comprometidos com a qualidade e que trazem um toque especial no sabor.

Confira as fotos da inauguração.