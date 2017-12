Levar para casa uma comidinha pronta, apenas para ser aquecida ou finalizada, facilita – e muito – o dia a dia. Para isso, a opção ideal são as rotisserias, principalmente aquelas que aliam um menu gourmet com sabores típicos ‘receitas de vó’. Nesta sexta-feira (1º), a Rávi Rotisseria, Mercado Gourmet e Confeitaria chega à Adamantina prometendo essa nova experiência gastronômica.

Com mais de 40 opções de massas, além de salgados, lanches rápidos e doces, a nova rotisseria da cidade oferece um cardápio variado, elaborado por profissionais comprometidos com a qualidade e que trazem um toque especial no sabor.

Na Rávi os pratos são pré-prontos para serem preparados em casa ou, ainda dentro das opções, você pode levar as massas já preparadas. “O cliente tem a opção, por exemplo, de trazer seu refratário para montarmos o prato de sua preferência. E, a cada final de semana, teremos um menu especial com comidas prontas para o consumo. Trazemos praticidade aliada a sabores que certamente agradarão. São massas, molhos diferenciados, um cardápio único na cidade”, destaca o proprietário Rafael Colato Caliman, que traz as experiências de empreendimentos deste tipo em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) para Adamantina.

Instalada em local estratégico, em uma avenida de grande movimento – Deputado Cunha Bueno, mas de fácil acesso, a Rávi conta também com mercado gourmet. “Enquanto aguarda a sua encomenda, no mercado você encontra vinhos para complementar o cardápio, pimentas que dá um toque especial em qualquer prato, entre outras opções, como massas artesanais, sem glúten e sem lactose, cervejas artesanais e biscoitos importados, vivenciando uma nova experiência gourmet”, enfatiza a empresária Nidia Tatiana Prado Siena Tonioli. No local serão servidos apenas lanches rápidos.

A Rávi aceita também encomendas e estará aberta todos os dias – facilitando o dia a dia da população de Adamantina e região. O atendimento às segundas-feiras é das 14h às 19h, de terça a sábado das 10h às 19h e aos domingos, das 10h às 13h. “Queremos oferecer mais que uma refeição, mas realmente uma experiência gastronômica. Venha conhecer as opções e novo espaço, instalado em local de fácil estacionamento”, convida Caliman.

Serviço

A inauguração da Rávi Rotisseria e Mercado Gourmet acontece nesta sexta, a partir das 17h, na avenida Deputado Cunha Bueno – 1.433, vila Industrial (próximo ao Parque Caldeira).